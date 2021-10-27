В Воронеже потушили пожар, охвативший склад и огнеопасные бензовозы

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Воронежские спасатели потушили пожар, вспыхнувший ночью на территории промзоны на Кривошеина, 11 в Советском районе. Огонь ликвидировали 70 человек и 18 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС 27 октября.

По счастью, никто из людей в ЧП не пострадал.

Сотрудники МЧС на место возгорания прибыли оперативно. К тому времени быстро распространяющийся огонь охватил 500 кв. м. Была угроза взрыва, поскольку пламя подбиралось к двум бензовозам. Но этого удалось не допустить.

Как выяснилось, на складе загорелись деревянные поддоны. Они находились на открытой площадке, из-за чего огонь распространялся быстро.

– Существовала угроза распространения огня на ёмкости двух бензовозов, однако благодаря быстрым и профессиональным действиям пожарных, распространение огня удалось остановить. К тушению было привлечено более 70 человек и 18 единиц техники, – сообщили в МЧС.

Сообщение о ЧП поступило в 21 час 35 минут. В 23:55 пламя удалось ликвидировать. В данный момент специалисты устанавливают причину пожара.