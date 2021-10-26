Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

Воронежские спасатели показали видео полыхающих складов на улице Кривошеина. Ранее о пожаре в редакцию сообщили горожане. В промзоне загорелись строительные поддоны, которые складировали на открытой площадке.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

По последним данным от регионального ГУ МЧС, интенсивное горение продолжается:

- Тушение крайне осложнено неисправностью водоисточников на территории склада. Администрацией города выделены поливомоечные машины для подвоза воды. Пожарные остановили распространение огня в сторону двух бензовозов. Общая площадь, охваченная огнем, порядка 500 квадратных метров.