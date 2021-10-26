В Воронежской области осудили серийного украинского вора

Мужчину приговорили к лишению свободы на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- Кантемировский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 52-летнего гражданина Украины, - сообщает пресс-служба учреждения.

В период с октября 2020 года по июль 2021 года подсудимый совершил десять краж чужого имущества у жителей поселка Кантемировка. Сначала он присматривался из какого дома ему совершить кражу, после чего ночью через окна проникал внутрь, где похищал ювелирные изделия, вещи, бытовую технику, спиртные напитки.

Из гаражей и хозяйственных построек он воровал строительные инструменты и другое имущество. Суммарно он нанес материальный ущерб в размере более 283 тысяч рублей.

Кроме того, в июле 2021 года подсудимый на одной из улиц Кантемировки сорвал десять растений мака с целью личного употребления, спрятал под одежду и вез к себе домой, но по пути его задержали сотрудники полиции.

По данным экспертизы, части растений мака, изъятые у подсудимого, являются наркотическим средством – маковая солома, массой свыше 260 граммов в высушенном состоянии, что относятся к значительному размеру.

В итоге мужчину приговорили к лишению свободы на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.