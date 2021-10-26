В Воронежской области пьяный мужчина пытался задушить полицейского

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Фото: пресс-служба УМВД РФ по городу Белгороду

- 41-летнего жителя Борисоглебска будут судить за попытку задушить полицейского, - информирует пресс-служба районного суда.

В середине августа этого года в ОМВД России по Борисоглебску поступило сообщение о том, что мужчина стучит по окнам.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Один из полицейских предложил нарушителю порядка отправиться в отделение для составления административного материала. Находившийся в нетрезвом состоянии злоумышленник отказался последовать за стражами порядка, из-за чего его попытались доставить в участок при помощи физической силы.

В этот момент мужчина схватил представителя полиции за форму, пытаясь ее порвать, а после обхватил рукой стража закона за шею и начал его душить. На помощь потерпевшему подоспел его коллега.

В соответствии частью 1 статьи 318 УК РФ злоумышленнику грозит наказание от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.