Сжегший бывшую жену воронежец сядет на 17 лет

40-летний изверг отсидит в колонии строгого режима 17 лет. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Во вторник, 26 октября, в Воронежском областном суде вынесли приговор по делу 40-летнего жителя столицы Черноземья. В июне 2019 года этот субъект, оставшийся жить вместе с бывшей женой и маленькой дочкой после развода, напился и убил жену. Причем сделал это самым жутким способом. Облил ее бензином из канистры и поджег. Несчастная женщина, пылавшая как факел, выскочила на улицу. Соседи вызвали скорую и пожарных. Женщину отвезли в больницу, но спасти не смогли. От бензина загорелся дом, но его быстро потушили.

- Уголовное дело рассматривала коллегия присяжных заседателей. Подсудимый своей вины не признал и просил его оправдать. Однако присяжные согласились с позицией прокурора. И признали, что он виновен. В итоге суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы после отбытия срока. Кроме того, удовлетворены иски о взыскании морального вреда в пользу отца, матери и двух дочерей погибшей по 1,5 млн рублей, всего на сумму 6 млн, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.