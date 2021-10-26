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Происшествия26 октября 2021 17:30

Похитившего 80 тысяч рублей из автомобиля воронежца поймали спустя пять лет

21-летний парень сам признался в содеянном во время дачи показаний по новой краже
Алексей СЕРГУНИН
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Расследование уголовного дела возобновлено. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела возобновлено. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Верхнемамонскому району раскрыли совершенную более пяти лет назад кражу денег из автомобиля.

В середине июня 2016 года местный юноша проходил по ул. Школьной райцентра в ночное время. В окне припаркованного у дома автомобиля «Ленд Ровер» он увидел оставленную на сидении барсетку. Молодой человек кирпичом разбил окно, забрал сумку, внутри которой находились 80 тысяч рублей, и скрылся с места происшествия.

На звук автосигнализации прибежал собственник транспортного средства, после чего обратился в полицию.

Но осмотрев место происшествия и опросив возможных очевидцев, стражам порядка не удалось выйти на след злоумышленника. Поэтому уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» было приостановлено.

В этом году за совершение серии краж из частных домов был задержан 21-летний местный житель. В результате задержанный признался в совершении кражи барсетки из автомобиля летом 2016 года. Вскоре сотрудникам полиции удалось найти свидетеля тех событий, который подтвердил причастность задержанного к хищению.

Расследование уголовного дела возобновлено. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.