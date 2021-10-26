В Воронеже задержали юношу, угнавшего велосипед у 11-летнего подростка

Задержанный во всем сознался и пояснил, что велосипед продал случайному встречному, а деньги потратил на личные цели. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть 7-го отдела полиции УМВД России по городу поступило сообщение от родителей 11-летнего воронежца о краже велосипеда.

Сотрудники полиции выяснили, что в дневное время подросток катался на велосипеде на улице Волго-Донской. Припарковав ненадолго транспортное средство, мальчик отвлекся и отошел в сторону. В этот момент проходящий мимо парень сел на велосипед и уехал. Потерпевший предпринял попытку догнать злоумышленника, но тот скрылся. Причиненный ущерб составил восемь тысяч рублей.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 19-летний воронежец.

Задержанный во всем сознался и пояснил, что велосипед продал случайному встречному, а деньги потратил на личные цели. В настоящее время он возместил причиненный ущерб потерпевшей стороне.

- Теперь в соответствии с частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» вору-рецидивисту грозит лишение свободы на срок до четырех лет, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.