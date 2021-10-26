За угон автомобиля воронежца могут отправить за решетку на срок до пяти лет

Угонщик проник в гараж запустил двигатель автомобиля и поехал кататься. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Семилукскому району задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в угоне автомобиля «ВАЗ-21093».

Следователям удалось выяснить, что в ночное время в октябре текущего года молодой человек гулял по селу Землянск. Он знал, что в гараже у местного жителя в переулке Заречный находится автомобиль «ВАЗ-21093», и решил угнать его. Для этого он проник в гараж, двери которого были открыты со стороны двора, запустил двигатель автомобиля и поехал кататься. Через некоторое время он бросил транспортное средство на одной из улиц села и отправился домой.

На следующий день собственник авто обратился с заявлением об угоне в полицию. Стражи порядка прибыли на место происшествия и опросили возможных очевидцев. Через две улицы от дома потерпевшего сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль, который впоследствии вернули законному владельцу.

Учитывая обстоятельства произошедшего, в поле зрения правоохранителей попал 19-летний местный житель. Молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных противоправных действий.

В беседе с сотрудниками полиции юноша признался в содеянном. Ему просто захотелось покататься.

- Теперь в соответствии с частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.