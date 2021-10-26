Стал известен график работы воронежских отделений «Почты России» на ноябрьские праздники

Отделения "Почты России" будут работать по сокращенному графику два дня, а 4 ноября будет выходным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воронежских отделениях «Почты России» сообщили о графике работы на ноябрьские праздники. 3 ноября почтальоны уйдут домой отдыхать на час раньше, чем обычно в среду. 4 ноября будет выходным днем. 5 ноября в офисах «Почты России» будут принимать клиентов по графику субботы.

С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

В некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы. Отдельно отметили, что почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с местными отделениями Пенсионного фонда.