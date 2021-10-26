Курсанты воронежской Военно-воздушной академии взяли четыре медали на чемпионате мира по гиревому спорту

Владислав Зуев и Сергей Синицын на чемпионате мира в Венгрии завоевали золото, серебро и две бронзы. Фото: cspsk-vrn.ru

На чемпионате мира по гиревому спорту в Венгрии четыре медали завоевали курсанты воронежской Военно-воздушной академии Владислав Зуев и Сергей Синицын. Турнир был очень представительным: в нем участвовали 450 спортсменов из 32 стран.

- Чемпионом мира среди юниоров стал Владислав Зуев, выступавший в весовой категории 68 кг, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. - Он занял первое место в толчке с результатом 123 подъема, а также стал вторым в двоеборье, набрав 188,5 очков. При выполнении этих упражнений спортсмен получил травму и, к сожалению, в длинном цикле смог показать только третий результат.

Еще одно третье место завоевал на турнире Сергей Синицын. В весовой категории 78 кг в длинном цикле за девять минут он выполнил 55 подъемов.

- Результаты на оценку «удовлетворительно». Что касается Сергея Синицына, то я рассчитывал на большее, - рассказал в интервью Центру спортивной подготовки тренер спортсменов Никита Колесниченко. – Он хотел выполнить норматив мастера спорта международного класса, но на пятой минуте подвело правое предплечье из-за чего чувствовался сильный дискомфорт при выполнении упражнения. Затем это привело к потере соревновательного темпа. Тоже самое можно сказать и про Зуева. Он должен был выступать в длинном цикле, но в первый день заявился в двух упражнениях, повредил палец, из-за которого дальнейшее выступление пошло насмарку. Видимо, иные стандарты гирь повлияли на выступления парней. Мы в России на тренировках и на соревнованиях используем другие гири.

Кстати, в июне в Казани Зуев стал двукратным победителем первенства Европы. Он занял первое место в длинном цикле и в составе национальной команды в эстафете в классическом толчке. Синицын тогда завоевал серебряную награду в длинном цикле. Этим выступлением ребята и обеспечили себе поездку на чемпионат мира в Будапешт.