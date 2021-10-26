Воронежец сломал череп собутыльнику

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Воронежу поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в приемное отделение доставлен 63-летний местный житель с телесными повреждениями черепа и височной кости.

Сотрудники полиции выяснили, что в вечернее время потерпевший потреблял алкоголь в компании знакомого на улице Товарищеской.

Между мужчинами произошел словесный конфликт, во время которого оппонент нанес потерпевшему несколько ударов в область головы, после чего скрылся. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за разбойное нападение 46-летний воронежец, которого оперативники задержали на территории Коминтерновского района и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

- Мужчина уже дал признательные показания и объяснил свои действия алкогольным опьянением, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Теперь в соответствии с частью 1 статьи 111 УКРФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет.