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Спорт26 октября 2021 14:28

Воронежский спортсмен стал бронзовым призером соревнований по кудо

Он занял третье место в возрастной группе 14 – 15 лет
Алексей СЕРГУНИН
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Из четырех боев Руслан Крылов выиграл три. ЦСП СК Воронежской области.

Из четырех боев Руслан Крылов выиграл три. ЦСП СК Воронежской области.

Ежегодный всероссийский турнир по кудо «К-2» на призы братьев Андрея и Михаила Купферовых состоялся в Москве.

Воронежец Руслан Крылов в возрастной категории 14-15 лет провел четыре боя, из которых выиграл три и стал бронзовым призером.

- Для турнира в условиях пандемии это хороший результат, - уверена выступление Крылова главный тренер Воронежской области по кудо Елена Дмитриева. - На пьедестале в этой возрастной категории оказались все спортсмены, представляющие центральный федеральный округ. То есть у нас есть все шансы попасть в призы на турнире ЦФО, который пройдет 19 - 20 ноября в Обнинске.

Еще один воронежец Кирилл Баланин, выступавший в возрастной категории 12 - 13 лет остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.