В Воронеже перестанут ходить дачные автобусы

Пресс-служба мэрии напомнила воронежцам, что с 1 ноября в связи с окончанием садоводческого сезона приостановится работа дачных автобусов. Речь идет о маршрутах:

— № 7С «ул. Перхоровича – мкр. Буденный (ост. «Тополя-2»)»;

— № 53С «ул. Димитрова – мкр. Сомово»;

— № 53СБ «А.С. Дмитрова – СНТ «Янтарь»;

— № 58С «ул. Перхоровича – Сады Дальние (ост. №13)»;

— № 59АС «з-д ГОО – Сады «Дружба»;

— № 60С «ул. Средне-Московская – п. Рыбачий (ост. №1)»;

— № 68ТС «з-д ГОО – Сады «Алексеевские»;

— № 76С «Сады Ближние – ж/д вокзал «Воронеж-1»;

— № 113СД «ж/д вокзал «Воронеж-1» – Сады Дальние (ост. №13)»;

— № 122С «мкр. Отрожка – мкр. Буденный (ост. «Тополя-2»)» (с заездом 1 единицы в СНТ «Отдых»).