Школьники из Воронежской области получили футбольные мячи за помощь в раскрытии преступления

Сотрудники полиции вручили мальчикам благодарственные письма и футбольные мячи. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

- Накануне в Нижнеикорецкой СОШ в Лискинском районе состоялось награждение учащихся 8-го класса Артема Полякова и 11-го класса Ивана Татарникова за помощь и содействие в раскрытии преступления, совершенного на территории села Нижний Икорец в прошлом месяце, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В один из сентябрьских дней в вечернее время Артем Поляков обратил внимание на ранее незнакомую ему женщину, которая пыталась проникнуть во двор дома на ул. 7-й Съезд Советов.

Юноша предположил, что, возможно, она пытается что-то похитить. Он созвонился с Иваном Татарниковым и попросил его о помощи. Затем Артем стал записывать на мобильный телефон действия неизвестной.

После того как Иван подошел к Артему, они позвонили в дежурную часть ОМВД России по Лискинскому району, сообщили о происходящем и стали наблюдать за домом, чтобы злоумышленница не смогла скрыться. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы задержали женщину. Ею оказалась 42-летняя местная жительница.

В соответствии с частью 1 статьи 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища» возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции вручили мальчикам благодарственные письма от лица руководителя регионального главка генерала - лейтенанта полиции Михаила Бородина за помощь и содействие в раскрытии преступления, а также за неравнодушное отношение, активную жизненную позицию, направленную на обеспечение безопасности и правопорядка, и ценные подарки - футбольные мячи.