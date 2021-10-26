Воронежец завоевал два серебра и бронзу первенства России по бадминтону

Иван Апостолюк (на переднем плане) на первенстве России был силен и в личном первенстве, и в парах с другими юными спортсменами. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский спортсмен Иван Апостолюк завоевал две серебряные награды и одну бронзовую на первенстве России по бадминтону для спортсменов не старше 15 лет, Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Соревнования проходили в Нижегородской области, в них участвовали 136 бадминтонистов.

В личном первенстве Иван уверенно дошел до финала. Он поочередно громил Виктора Радаева (23:3; 21:5), Антона Куркова (21:12; 21:7), Рушана Хабибуллина (21:10; 21:15), Ильи Козловского (21:8; 21:6) и Семёна Малого (21:11; 21:13). А в решающей встрече ему в соперники достался очень сильный спортсмен из Татарстана Ильмир Хайрутдинов. Ему Апостолюк уступил в двух партиях 9:21 и 13:21.

Еще одно второе место воронежец занял в миксте в паре с Мариной Тарасовой из Московской области. Она была самой молодой участницей соревнований — ей всего 11 лет. До этого первенства Марина и Иван играли вместе только на двух соревнованиях.

Одной из самых сложных была полуфинальная встреча, где юные спортсмены проявили бойцовский характер. В первой партии со счетом 21:12 Марина и Иван выиграли у калужских спортсменов Ивана Васюкова и Анастасии Чвокиной, а вот во второй уступили — 19:21. Однако, в решающем игровом отрезке взяли реванш 21:14 и вышли в финал. Но в нем Ильмир Хайрутдинов из Татарстана и Курганова Кристина из Москвы оказались сильнее - 21:12 и 21:15.

Также Иван Апостолюк завоевал бронзу в парном разряде в дуэте с саратовским спортсменом Никитой Зибровым. В полуфинале их победили все тот же Ильмир Хайрутдинов и его напарник из Нижнекамска Степан Волков со счетом 21:19 и 21:13.

- Мы рассчитывали, что лучше сыграем в паре. На последних соревнованиях в Саратове, примерно месяц назад Иван и Никита выиграли у Степана и Ильмира, но тут не смогли. Было очень тяжело, потому что в один день были и парные, и одиночные разряды. А вот в миксте результат очень хороший. Он скорее неожиданный. Марина - еще очень юная спортсменка. И тем не менее ребятам по ходу турнира удавалось обыгрывать более опытных соперников. А в личном зачете Иван уступил будущему абсолютному чемпиону Первенства Ильмиру Хайрутдинову из Татарстана. Это очень сильный бадминтонист. Так что нам есть к чему стремиться. Но для Ивана это хороший результат. По сравнению с последним Первенством до 15 лет, которое проходило в 2019 году, он очень вырос. Тогда у него было только третье место в миксте – подвела итоги соревнований тренер нашего спортсмена Алена Апостолюк.

Воронежскую область на первенстве представляли три спортсмена, но Дарья Максимова и Захар Кель не смогли побороться за медали.