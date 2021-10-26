Ряды воронежского «Бурана» пополнил новый вратарь

Контракт Носова с «Бураном» рассчитан до 30 апреля 2022 года. Фото со страницы ХК «Буран» в VK.

В воронежском «Буране» пополнение. Под знамена команды перебрался голкипер Глеб Носов.

21-летний уроженец Дмитрова успел поиграть в КХЛ за магнитогорский «Металлург» (сыграл шесть матчей в период с 2019-го по 2021-й год).

Его последним клубом в ВХЛ была тольяттинская «Лада», в составе которой он провел два матча. В прошлом сезоне Глеб защищал цвета курганского «Зауралье» (17 игр).

Контракт Носова с «Бураном» рассчитан до 30 апреля 2022 года.