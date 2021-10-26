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Здоровье26 октября 2021 12:33

За сутки в Воронежской области развернули еще 120 ковидных коек

Теперь в регионе для лечения стационарного пациентов есть 8128 мест
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Светланы Маковеевой

Фото Светланы Маковеевой

Фото: из архива «КП»

По данным департамента здравоохранения Воронежской области, на 26 октября в стационарах развернуты 8128 коек для лечения больных с коронавирусом. Это на 120 коек больше, чем сутками раньше. Лечение осуществляется в 57медучреждениях и двух учреждениях соцзащиты.

На сегодня в больницах с диагнозом «коронавирус» проходят лечение 7 304 пациентов. С 25 октября их количество несколько сократилось, сообщили в департаменте.

Напомним, утром во вторник коронаврирус установил сразу два новых антирекорда.