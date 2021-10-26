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Спорт26 октября 2021 12:33

Главный тренер воронежского «Факела» выздоровел перед кубковой битвой с «Нижним Новгородом»

Олег Василенко уже провел тренировку с командой на стадионе «Чайка»
Юрий КОЗЛОВ
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Олег Василенко уже лично руководит тренировкой "Факела". Значит, со здоровьем теперь все в порядке.

Олег Василенко уже лично руководит тренировкой "Факела". Значит, со здоровьем теперь все в порядке.

Фото: с сайта ФК "Факел"

Главный тренер «Факела» Олег Василенко окончательно оправился от недомогания. Он уже провел тренировку команды на стадионе «Чайка».

Теперь стало очевидным, что Василенко будет руководить командой в кубковом матче с «Нижним Новгородом», находясь на тренерской скамейке. Напомним, эта игра состоится в Воронеже в среду, 27 октября, начнется она в 18 часов. К сожалению, матч вновь пройдет при пустых трибунах.

Возможно, на состояние здоровья Олега Петровича благотворно повлияло решение руководства «Факела» продлить с ним контракт до сезона 2022/2023 годов. Надо сказать, при Василенко наша команда здорово прибавила и по качеству игры, и по результату. В прошлом сезоне Олег Петрович сумел поднять «Факел» из подвалов турнирной таблицы на девятое место. А в этом чемпионате воронежский клуб всерьез претендует по крайней мере на стыковые игры с командой Премьер-лиги. «Факел» идет на четвертом месте, которое теоретически позволяет помериться силами с 15-й по результатам сезона командой высшего дивизиона российского футбола.