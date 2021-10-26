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Общество26 октября 2021 12:32

Воронежская пенсионерка отдала виртуальным мошенникам свыше 300 тысяч рублей

Всего за минувшие сутки аферисты обманули наших земляков на более чем 1,3 миллиона
Алексей СЕРГУНИН
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Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02!

Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02!

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- 69-летняя жительница Воронежа сообщила в местное отделение полиции № 8, что у нее обманным путем похитили крупную сумму денег, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Полицейские выяснили, что 25 октября потерпевшей на сотовый телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что по информации работников банка с ее счета мошенники пытаются похитить денежные средства.

Мужчина также пояснил, что вызовет такси, которое доставит ее в отделение банка для проведения операций по своему счету. Потерпевшая приехала в отделение банка, расположенного на улице Ворошилова, сняла 350 тысяч рублей со сберегательной книжки.

Далее, по указанию мужчины, потерпевшая направилась в магазин, купила смартфон и новую сим-карту, чтобы безопасно разговаривать с нового номера. Кроме того, женщина через терминал перевела все наличные деньги на счет, который указал мошенник. Общий ущерб составил 316 тысяч рублей.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также лиц, причастных к его совершению.

Отметим, что за минувшие сутки на территории области зарегистрировано восемь сообщений о хищениях денежных средств с банковских счетов, совершенных дистанционно, путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб составил более 1,3 миллионов рублей.

Сотрудники полиции напоминают, что мошенники представляются работниками финансовых учреждений, правоохранительных органов. В случае получения входящего звонка необходимо прекратить разговор, даже если собеседник вселяет уверенность в своей правдивости. Если вам сообщили о блокировке банковской карты, свяжитесь с банком, выпустившим вашу карту, и уточните эту информацию. Телефон контактного центра находится с обратной стороны карты.

Прежде чем принять какое-либо решение, связанное с крупными для вас денежными расходами, посоветуйтесь с близкими, а еще лучше – со специалистами. Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02!