Воронежский «Факел» продлил контракты с защитником и нападающим

Максим Максимов (слева) и Василий Черов - теперь в "Факеле" надолго. Фото: с сайта ФК "Факел"

Руководители «Факела» продлили контракты с защитником Василием Черовым и нападающим Максимом Максимовым. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского футбольного клуба. Срок действия новых соглашений не разглашают.

Об игре этих двух футболистов красноречиво говорит статистика. Василий Черов в этом сезоне уже провел 19 матчей в чемпионате и один в Кубке. На его счету два гола и четыре голевые передачи. Для игрока линии обороны очень крутые показатели.

А Максим Максимов исправно справляется с ролью забивного форварда. Он тоже провел 19 матчей. В них Максим забил девять голов и отдал одну результативную передачу.