Новый рекорд по больным и умершим установил коронавирус в Воронеже

Фото Ивана Макеева Фото: из архива «КП»

По-прежнему тревожные новости приходят от оперштаба по борьбе с коронавирусом. На утро 26 октября болезнь в Воронежской области снова обновила рекорды, причем сразу и по суточному приросту, и по смертям.

Так, за сутки диагноз поставили 744 жителям региона, что на три человека больше, чем накануне. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 150 364.

Выздоровели 172 человека, а всего - 118 236 жителей региона.

К сожалению, врачи сообщили о смерти от осложнений болезни 67 пациентов. Это абсолютный рекорд с начала эпидемии. Общее число жертв коронавируса достигло 6 886 человек.