В Воронежской области прививку от ковида получили еще 13,4 тысяч человек

Уколов бояться не надо, стоит опасаться ковида, который без прививки может пройти с осложнениями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На утро вторника, 26 октября, сделали прививки от COVID-19 еще 13 441 жителю Воронежской области. Из них первую часть вакцины получили 8805 человек, вторую – 4636.

Всего привитых от ковида жителей Воронежской области стало 892 065 человек. Из них обе части вакцины получили 780 212.

Значительно увеличилось число наших земляков, прошедших ревакцинацию. К утру 26 октября их стало 76 215 (сутки назад было 72 658).

Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Воронежской области объявили нерабочие дни. Тем, для кого они действительно, а не формально являются выходными, самое время сделать прививку (если вы еще не вакцинировались, конечно).