Воронежцам показали обнарядки столбов для обновленного проспекта Революции

Вот так выглядели "родные" опоры на проспекте Революции Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В мэрии Воронежа сообщили, что получили с завода фотографии первых образцов обнарядки (декоративных накладок) на световые опоры обновленного проспекта Революции.

... а так - их воссозданные копии. Фото мэрии

- Удалось адаптировать пропорции под размеры новых опор, максимально сохранив исторический стиль, - отметил мэр Вадим Кстенин. - Чтобы получить гладкую качественную поверхность, элементы выполняются литьем в формы из холодно-твердеющей смеси мелкой фракции.

По словам главы города, оснастку для литья изготавливали с применением 3D-печати. Причем вес такой чугунной декорации составляет 550 кг. На очереди – изготовление верхних частей, к которым крепятся светильники.