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Происшествия26 октября 2021 10:43

Выросло количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Воронеже

По данным полиции, в больницу попали четыре человека
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области сообщила о четвертом пострадавшем в ДТП с маршруткой на улице Южно-Моравской в Воронеже 25 октября. По данным полиции кроме 18-летнего водителя и 19-летней пассажира «Форда Фокус», а также 60-летнего водителя «Нивы» в больницу попала 60-летняя пассажир второй легковушки.

Напомним, по предварительным данным, виновником ДТП стал 18-летний водитель «Форда», который не выдержал дистанцию с идущим вперед маршрутным «ПАЗом», допустив столкновение, а затем протаранивший встречную «Ниву».

Обстоятельства ДТП изучают полицейские в ходе проверки.