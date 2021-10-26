Мужчину, уехавшего в Воронеж покупать новую машину, нашли мертвым

По предварительным данным, смерть 27-летнего новоронежца не носит криминальный характер. Фото: из архива «КП»

27-летнего жителя Нововоронежа Дмитрия Б., пропавшего 22 октября, нашли мертвым в Воронеже. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Мужчина уехал в Воронеж покупать машину. Что с ним произошло потом, придется разбираться стражам порядка. Однако, по предварительным данным, смерть была не криминальной.

Напомним, также с 22 октября ищут еще одного 27-летнего мужчину. Александр Литовский с компанией друзей отдыхал на пикнике в селе Щучье Лискинского района. Однако в какой-то момент он куда-то отошел и исчез. Приметы пропавшего, а также, куда можно позвонить, если вы что-то знаете, о том, где сейчас Александр, смотрите здесь.