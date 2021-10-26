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Общество26 октября 2021 9:52

"Гулять противно": воронежцы пожаловались на мусор в городском парке

Запустение заметили в "Роще сердца"
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Стоп-кадр с видео из группы "Мой и твой Воронеж" в "ВК"

Стоп-кадр с видео из группы "Мой и твой Воронеж" в "ВК"

Воронежцы пожаловались на плачевное состояние популярного сквера «Роща сердца» в Коминтерновском районе.

- Здесь всегда много детей разных возрастов, мамочек с колясками, но в последнее время гулять здесь стало противно, - пишет одна из посетительниц парка в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «Вкоетакте». - Листва и мусор вообще перестали убираться... Неужели администрация совсем забыла про этот парк?!

На кадрах сопровождающего сообщение видео – разбросанный у скамеек бытовой мусор и переполненные урны.

В управе Коминтерновского района пообещали в ближайшее время направить в парк сотрудников районного комбината благоустройства, чтобы они провели уборку.