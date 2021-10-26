Утром в воронежском селе сгорел жилой дом

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

В поселке Абрамовка Таловского района Воронежской области сегодня утром сгорел жилой дом площадью 24 квадратных метра. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, около пяти часов утра 26 октября на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании постройки на улице Октябрьской. На место ЧП выехали шесть спасателей и две единицы спецтехники.

Пожар ликвидировали в течение десяти минут. В результате ЧП дом поврежден огнем изнутри по всей площади.

К счастью, пострадавших нет.