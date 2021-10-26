Под Воронежем торжественно захоронят останки летчиков и умерших от ран бойцов времен ВОВ

В пятницу, 29 октября, в поселке Вознесеновка Лискинскинского района Воронежской области торжественно захоронят останки 2х членов экипажа самолета Бостон-3 и пяти неизвестных военнослужащих умерших от ран в госпитале пос.Вознесеновка. Церемония начнется в 11.00.

Напомним захоронение Лискинском районе обнаружили в сентябре. На могилу указали местные жители. Останки двух стрелков Божкова и Ефремова помогли опознать архивные данные и найденные при них личные вещи. Самолет и часть экиажа погибли в бою за Воронеж 23 августа 1942 года.