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Общество26 октября 2021 8:25

Под Воронежем торжественно захоронят останки летчиков и умерших от ран бойцов времен ВОВ

Церемония пройдет в Лискинском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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В пятницу, 29 октября, в поселке Вознесеновка Лискинскинского района Воронежской области торжественно захоронят останки 2х членов экипажа самолета Бостон-3 и пяти неизвестных военнослужащих умерших от ран в госпитале пос.Вознесеновка. Церемония начнется в 11.00.

Напомним захоронение Лискинском районе обнаружили в сентябре. На могилу указали местные жители. Останки двух стрелков Божкова и Ефремова помогли опознать архивные данные и найденные при них личные вещи. Самолет и часть экиажа погибли в бою за Воронеж 23 августа 1942 года.