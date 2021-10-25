Сразу два игрока воронежского «Факела» попали в сборную тура ФНЛ

Руслан Магаль (крайний слева) поздравляет Максима Максимова с забитым голом. Фото: с сайта ФК "Факел"

В символическую сборную 19-го тура ФНЛ попали сразу два игрока «Факела». Защитник Руслан Магаль провел один из своих лучших матчей – был аккуратен в обороне и доставлял массу неприятностей защите липецкого «Металлурга» в атаке. Ну а нападающий Максим Максимов сделал дубль и во многом обеспечил победу «Факела» - 3:2. Приятно, что оба игрока – воспитанники воронежского футбола.

Компания у них подобралась солидная. Третий тур подряд (и пятый всего), попадает в сборную нападающий нефтекамского «Нефтехимика» Александр Юшин. Он набрал фантастическую форму, сделал хет-трик в домашнем матче с ивановским «Текстильщиком» и возглавляет гонку бомбардиров после первого круга.

В полузащите расположились Александр Гаглоев из «КАМАЗа», «Александр Ставпец из «Томи» и Алексей Померко из «Торпедо». Гаглоев вновь сыграл выше всяких похвал и сделал две голевые передачи в матче, закончившемся разгромом «Спартака-2», а капитан «Томи» Ставпец забил самый быстрый гол тура и отдал голевую передачу в игре с астраханским «Волгарем». В опорной зоне очень мощно смотрелся во встрече с красноярским «Енисеем» Алексей Померко, на счету которого забитый мяч.

На флангах обороны расположился защитник «Оренбурга» Александр Эктов. В центре обороны заняли место его одноклубник Адесойе Ойеволе, который в свои 39 лет провел классный матч и заработал пенальти в победном матче с ФК «СКА-Хабаровск», и Артем Мещанинов, гол которого в дополнительное время принес победу «Балтике» над столичным «Велесом».

В компанию к игрокам линии обороны отправляется главный герой 19-го тура – Егор Тесленко. Защитник «КАМАЗа» оформил в ворота «Спартака-2» хет-трик, что не часто встретишь среди игроков его амплуа. В воротах – голкипер волгоградского «Ротора» Игорь Обухов, не давший забить грозной владикавказской «Алании» в матче, завершившемся нулевой ничьей.

А возглавляет эту команду наставник «Оренбурга» Марцел Личка, который не только обыграл конкурента, но и стал победителем первого круга.