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Спорт25 октября 2021 18:35

Руководители воронежского «Факела» продлили контракт с главным тренером

Новое соглашение с Олегом Василенко действует до конца сезона 2022/2023 годов
Юрий КОЗЛОВ
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Олег Василенко будет главным тренером "Факела" и этот сезон, и следующий.

Олег Василенко будет главным тренером "Факела" и этот сезон, и следующий.

Фото: с сайта ФК "Факел"

В «Факеле» приняли решение продлить контракт с главным тренером Олегом Василенко. Теперь он будет возглавлять команду, как минимум, до сезона 2022/2023 годов. Если, конечно, Олегу Петровичу не поступит предложение от какого-нибудь клуба Премьер-лиги, от которого практически невозможно будет отказаться.

Напомним, Олег Василенко пришел в «Факел» в сентябре 2020 года. Принял он команду в подвале турнирной таблицы ФНЛ, а сезон завершил на девятом месте с семиматчевой победной серией.

На старте нынешнего сезона генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе поставил задачу перед командой быть в пятерке лучших. Пока эта цель выглядит вполне достижимой. На данный момент «Факел» занимает четвертое место, отставая от лидера, «Оренбурга», всего на пять очков. Кстати, в личной встрече эту команду воронежцы победили в гостях – 2:0.

За время руководства «Факелом» Олега Василенко трижды признавали лучшим тренером месяца в ФНЛ.