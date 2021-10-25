В Воронеже члена правления военно-патриотического клуба будут судить за крупное мошенничество

Документы на грант подали правильно, а вот часть выделенных денег член правления клуба похитил. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В понедельник, 25 октября, передали в суд уголовное дело 42-летнего воронежца. Его обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

По данным следствия, в марте 2019 года 42-летний член правления Воронежской региональной общественной организации «Военно-патриотический клуб «Плацдарм 36» направил в Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества заявку на получение денег. На конкурс он представил проект соревнований по стрелковому мастерству «Кубок Мосина».

Фонд принял положительное решение по заявке и предоставил грант в размере более 2 миллионов рублей. Вот только 900 тысяч рублей из них 42-летний член правления похитил и потратил.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Сотрудники прокуратуры Ленинского района направили в суд иск о взыскании с афериста суммы причиненного преступлением ущерба Фонду. То есть, тех самых 900 тысяч.