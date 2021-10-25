В Воронеже маршрутный автобус попал в аварию с двумя машинами: трое ранены

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 25 октября, в 14.50 у дома № 58 на улице Южно-Моравской маршрутный автобус № 88а столкнулся с двумя машинами: «Форд-Фокус» и «Нива Тревел». В результате сильного удара получили травмы три человека. Ранен 60-летний водитель «Нивы», 19-летний парень, руливший «Фордом», и его пассажирка. 30-летний шофер маршрутки в аварии серьезно не пострадал. Вроде бы и из тех людей, кто ехал на автобусе, никому помощь врачей не потребовалась.

Легковые машины получили сильные повреждения. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства этой аварии.