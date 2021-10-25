Воронежское управление ЗАГС рассказало о графике на период нерабочих дней

Во время нерабочих дней, которые ввели в Воронежской области с 25 октября по 7 ноября, в помещениях органов власти и государственных учреждениях, в том числе МФЦ приостановили предоставление госуслуг. Граждане могут получить только справку по регистрации смерти. В связи с этим отделы ЗАГС Воронежа не будут вести прием граждан. Об этом сообщили в управлении ЗАГС региона 25 октября.

Там уточнили, что те документы, которые подавались ранее – заявления на регистрацию или расторжение брака либо другие услуги – продлят на 14 дней. Новые даты будут согласованы с заявителями.

По обычному графику во время локдауна будет работать специализированный отдел ЗАГС по регистрации смерти. Он находится по адресу: Ленинский проспект, 154. Прием ведется с 25 по 30 октября, а также 1, 2, 3, 5 и 6 ноября. Выходные дни отдела – 4 и 7 ноября.

Территориальные отделы ЗАГС, расположенные в районах Воронежской области, будут проводить только государственную регистрацию смерти с 26 по 30 октября, 2, 3 и 6 ноября. Выходные – 4, 5, 7 и 8 ноября.