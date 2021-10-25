Дубль воронежского «Факела» набрал первое очко в «Кубке Черноземья»

На гол Никиты Сапрунова на 44-й минуте гости ответили точным ударом Евгения Кушталова на 51-й минуте. Итог встречи – 1:1. Фото со страницы ФК «Факел-М» в VK.

Напомним, что с нынешнего розыгрыша «Комсомолка» решила возродить турнир в рамках группы 3 первенства ПФЛ.

Регламент прост. Воронежский «Факел-М», курский «Авангард» и белгородский «Салют» сыграют между собой по два матча (дома и в гостях). Тот, кто наберет в этих играх больше очков, получит «Кубок Черноземья» от «КП».

Существует вариант, при котором борьба за трофей продолжится весной 2022 года. Надежд на дубль «Факела» мало, поэтому если «Салют» с «Авангардом» по итогам 1-го этапа займут места с первого по шестое, то в рамках второго этапа проведут еще два матча. С учетом набранных в этих встречах очков и будет определен обладатель трофея. Если же в финальную пульку в числе лучших шести команд подгруппы выйдет только один клуб из Черноземья, то, соответственно, трофей получит победитель осеннего этапа.

Сегодня в четвертом матче турнира дубль воронежского «Факела» сыграл вничью в Курске с местным «Авангардом». На гол Никиты Сапрунова на 44-й минуте гости ответили точным ударом Евгения Кушталова на 51-й минуте. Итог встречи – 1:1.

Таким образом, «Факел-М» не только набрал очко во втором туре кряду, но и заработал первый балл в зачет «Кубка Черноземья».

В активе «Салюта» шесть очков, у «Авангарда» – четыре, у «Факела-М» - одно. Но при этом белгородцы провели на одну игру меньше.

Следующий матч в рамках турнира состоится 31 октября в Курске, куда приедет «Салют».