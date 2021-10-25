В Воронеже чиновники планируют повысить тарифы на ЖКХ

Денег на ЖКХ требуют все больше, а зарплаты что-то не спешат увеличивать. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 25 октября, на заседании комиссии Воронежской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству рассматривали инициативу мэрии по повышению тарифов на ЖКХ. Ее озвучил глава профильного управления городской администрации Дмитрий Соломаха.

Инициатива была основана на расчетах департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области. Там учли роста спецнадбавки и оптовой цены на газ, а также расходы на инвестпрограмы крупных коммунальных организаций. В связи с этим, по прикидкам чиновников, предельный рост коммунальных тарифов увеличится с 5,3% до 9,6%.

Напомним, ранее городские власти уже предпринимали подобную попытку, но ее тогда «зарубил» губернатор Александр Гусев, заявив, что во время пандемии эта инициатива несвоевременна.

В городской администрации отметили, что в Воронежской области есть субсидирование оплаты коммунальных услуг для граждан – для всех категорий доля максимальных расходов семьи на коммуналку установлена в размере 22 процента. Больше этого процента от общего дохода люди заплатить не могут, все остальное в рамках утвержденного стандарта гражданам обязан возмещать региональный бюджет.

По информации управления экономики, Воронеж – единственный город-миллионник в стране, который собственным бюджетом субсидирует горожан в оплате коммунальных услуг. Решением горДумы закреплена максимальная доля расходов в 15 процентов для наиболее уязвимых воронежцев – одиноко проживающих пенсионеров, многодетных семей, одиноких матерей, получающих ежемесячное пособие на ребенка. А для малоимущих семей (с доходом на человека меньше или равном величине прожиточного минимума) эта доля установлена в размере всего 10 процентов.

В итоге на поддержку этих категорий воронежцев городской бюджет направляет сотни миллионов рублей. К примеру, в 2020 году на эти цели потратили 310 млн рублей.