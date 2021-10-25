В воронежском парке «Алые паруса» бетонную детскую горку покрыли камнями с клеем

Пока в парке "Алые паруса" состояние детских площадок далеко от совершенства. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» появился пост с описанием нынешней ситуации в реконструируемом, но открытом для посещений парке «Алые паруса». Напомним, ранее «КП-Воронеж» писала о горке, основание которой почему-то сделали из бетона, да еще и не прикрыли его ничем. В мэрии обещали оперативно постелить там резину. Так вот, об этой горке в посте говорится так:

Лент (ограждающих – Ред.) уже нет. Бетон на горке покрыли чем-то вроде камней с клеем, если это резина, о которой говорила управа, то летом нас ждут вечно сбитые колени. Новые снаряды, кроме разломанных уже, очень интересные, но опасные. Нет ни одной горки с нормальной лестницей, малыши не могут залезать по канатам и скалодромам, и высокие канатные поручни не помогут.

В мэрии Воронежа эту информацию прокомментировали так:

- В настоящее время идет приемка выполненных подрядчиком работ. В рамках нее заказчиком (управлением экологии) привлечена сертифицированная организация для оценки качества установленного оборудования и покрытий, а также соответствия всех площадок заявленным возрастным ограничениям. По итогам проверки (в случае выявления несоответствия) подрядчику будет предъявлен перечень замечаний с требованием устранить недостатки.