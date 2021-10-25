Воронежский «Буран» прервал серию проигрышей победой над тульским «АКМ»

Классная игра вратаря Захара Виноградова принесла "ураганным" долгожданную победу. Фото: cspsk-vrn.ru

Шестиматчевую домашнюю серию «Буран» завершил победой над тульским «АКМ». В трех матчах до этого «ураганных» неизменно проигрывали.

Перед игрой в Воронеже гости занимали 14 место, имея в активе 19 очков, а хозяева располагались на 19-м с 15-ю очками. Но не прошло и трех минут, как «Буран» открыл счет, играя при этом в большинстве в формате 5 на 3. С передачи Аслана Раисова броском от синей линии «распечатал» вратаря туляков Эдуард Насыбуллин.

Второй период прошел без заброшенных шайб. Зато было 6 удалений —четыре у воронежцев и два у гостей. Но никто ими не смог воспользоваться.

На 54-й минуте воронежцы забросили вторую шайбу в ворота АКМ. Снова отличилась первая пятерка «Бурана». Автором заброшенной шайбы стал Павел Лукин, которому ассистировали Аслан Раисов и Никита Луховской.

Настоящим героем этого матча стал вратарь «Бурана» Захар Виноградов, которого гости буквально «расстреливали». Туляки нанесли в створ 42 броска за матч, а наши хоккеисты - всего 17. И только в одном моменте Захар был бессилен — буквально за секунду до финальной сирены игроки «АКМ» все же забросили шайбу в ворота «Бурана». Отличился Александр Борисенков, но победа осталась за «ураганными» - 2:1.

— Во-первых хочу поздравить все болельщиков с такой долгожданной победой. До этого у нас была серия поражений, которая нас немножко угнетала. И команда, и тренерский штаб очень переживали по этому поводу - сказал после матча и. о. главного тренера ХК «Буран» Алексей Пепеляев.Ну, а что сказать по игре… Работали, мы просто работали сегодня. Рисунок игры был не тот, который мы хотели бы видеть от нашей команды, но ребятам скажу большое спасибо, они заслуживают уважения именно за работу! Они сегодня пластались, ловили на себя, много времени провели в обороне. И, конечно же, огромное спасибо нашему вратарю, который держал нас все время в игре. Очень жалко, что он этот матч не закончил на «ноль».

«Буран» набрал 17 очков и поднялся на 17 место, уже граничащее с зоной плей-офф. Впереди у «ураганных» 1 ноября матч в Новокузнецке с местным «Металлургом», идущим на шестом месте с 24 очками. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.