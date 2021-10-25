Воронежские офисы «Квадры» приостановили очный прием посетителей

В связи с обострением эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, Центры обслуживания клиентов теплоснабжающей организации «Квадра» временно, до 8 ноября, приостовили очный прием клиентов.

В этот период по вопросам отопления и горячего водоснабжения можно обращаться с помощью дистанционных сервисов: через Личный кабинет на сайте lkk.quadra.ru и мобильное приложение.

С помощью «Личного кабинета» можно:

• передать показания приборов учета;

• без комиссии заплатить за отопление и горячее водоснабжение;

• Оставить обращение по любому вопросу (электронные копии документов принимаются наравне с оригиналами): на открытие лицевого счета, внесение изменений в лицевой счет, корректировку информации о количестве проживающих и площади помещения, о вводе эксплуатацию и поверку приборов учета и прочие.

• получить консультацию специалистов;

• сформировать историю начислений и платежей.

Также по всем вопросам, связанным с теплоснабжением, можно обратиться:

• по электронной почте info@voronezh.quadra.ru, documents@voronezh.quadra.ru (для передачи документов);

• по многоканальным телефонам 261-92-13, 205-02-50 (по вопросам начисления платы);

• по телефону 250-90-55 (автоматическая голосовая система приема показаний, круглосуточно в дни приема с 20 по 25 число месяца).