В Воронежской детской клинике ВГМУ 50 коек перепрофилировали в пульмонологические

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской детской клинике ВГМУ перепрофилировали 50 коек в пульмонологические для оказания медицинской помощи несовершеннолетним с респираторными заболеваниями органов дыхания некоронавирусной этиологии. Об этом сообщил ректор медакадемии им. Н. Н. Бурденко Игорь Есауленко.

По его словам – это вынужденная мера. Но она позволит разгрузить койки областной детской больницы №2, чтобы там были места для детей, тяжело больных ковидом. Новые койки в клинике начали свою работу 21октября.

Ситуация с распространением ковида в регионе осложняется. Рост заболеваемости за последние две недели составил более чем в 2,5 раза. В настоящий момент болеет более 36 тысячи жителей, из них более 7 тысяч находятся на лечении в стационарах. Смертность также остается на высоком уровне. Всего с начала пандемии коронавирус лишил жизни 6 568 воронежцев, в том числе 6 детей.