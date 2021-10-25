Воронежец перевел мошенникам более 37 тысяч за покупку усилителя в интернете

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже 46-летнего мужчину обманул мошенник, который разместил объявление на одном из популярных сайтов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Воронежец заинтересовался усилителем и связался с продавцом. Тот предложил прислать фото в мессенджер. Договорились о цене в 37800 рублей. Тогда продавец сообщил, что находится в другом городе и отправить товар может только по почте. Мужчина поверил, перевел деньги. Естественно, аферист на связь больше не вышел, а объявление заблокировал.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В региональном главке напомнили: чтобы обезопасить себя от мошенников в интернете, внимательно изучайте текст объявления. Если заметили в нем что-то сомнительное – лучше пропустить его и ни в коем случае не переводить предоплату. Также нельзя передавать свои личные данные продавцу (покупателю) – паспорт, банковские карты и т. д., переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях. Лучше загляните в профиль продавца и посмотрите на его совершенные сделки.