В Воронеже число раненых в аварии с двумя иномарками возросло до трех

Дорога после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские сообщили подробности аварии, случившейся около 21.00 на перекрестке улицы Беговой и Московского проспекта. Напомним, там столкнулись «Опель-Астра» и «Шкода-Суперб». По первоначальным данным, в больницу попали водитель чешской иномарки и его 36-летняя пассажирка. «Опель» загорелся, но его достаточно быстро потушили.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В региональном ГУ МВД уточнили некоторые обстоятельства аварии. По их данным, 34-летний воронежец, руливший «Опелем», ехал по улице 45 Стрелковой Дивизии со стороны Ипподромной в направлении Солнечной. И врезался в двигавшуюся навстречу «Шкоду-Суперб». 37-летний водитель чешской иномарки в это время остановился на перекрестке с левым поворотом в сторону Московского проспекта и пропускал встречные автомобили.

Так выглядел перекресток после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате аварии в больницу попали трое: оба водителя и та самая женщина-пассажирка «Шкоды». Они получили тяжелые травмы. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.