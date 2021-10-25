В Воронежской области – новый рекорд по заразившимся ковидом

Тяжелых случае ковида, если и становится меньше, то ненамного. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Воронежской области снова установлен рекорд по заболевшим ковидом за сутки. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. По данным на утро понедельника, 25 октября, заразился 741 житель Воронежской области, всего подхвативших ковид стало 149 620. Среди других регионов России наш занимает шестое место в десятке худших. Если исключить Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, то среди провинциальных больше заразившихся только в Самарской (1184) и Нижегородской (769) областях.

По-прежнему много людей за сутки умирает. На этот раз ковид свел в могилу 48 человек. До рекорда (60 смертей) в принципе еще совсем недалеко. Всего из-за эпидемии жителей Воронежской области уже стало на 6 819 меньше.

Не очень радует цифры по выздоровевшим – всего 174 за сутки. Это лишь 32 место среди всех регионов России. Пока за время пандемии избавились от COVID-19 118 064 жителя Воронежской области. Надо учиться опыту борьбы с ковидом у соседей. У гораздо меньшей по размеру Липецкой области на утро 25 октября победили ковид 226 человек.