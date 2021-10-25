На трассе в Воронежской области под колесами фуры погиб 34-летний мужчина

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Авария произошла в воскресенье, 24 октября, в Павловском районе. На 674 километре автодороги «М4-Дон» грузовой автомобиль «Скания» насмерть сбил 34-летнего мужчину. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Управлял фурой 62-летний житель Чувашской Республики. Примерно в 13:00 часов на 674 километре автодороги «М4-Дон» он, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода.

Полицейские выяснили, что погибший – житель Верхнемамонского района. Он скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Стражи порядка устанавливают обстоятельства ДТП.