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Происшествия25 октября 2021 11:53

На трассе в Воронежской области под колесами фуры погиб 34-летний мужчина

Он скончался до приезда скорой медицинской помощи
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Авария произошла в воскресенье, 24 октября, в Павловском районе. На 674 километре автодороги «М4-Дон» грузовой автомобиль «Скания» насмерть сбил 34-летнего мужчину. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Управлял фурой 62-летний житель Чувашской Республики. Примерно в 13:00 часов на 674 километре автодороги «М4-Дон» он, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода.

Полицейские выяснили, что погибший – житель Верхнемамонского района. Он скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Стражи порядка устанавливают обстоятельства ДТП.