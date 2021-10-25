В Воронежской области для лечения пациентов развернуты 8 005 ковидных коек

Врачи отмечают большое количество осложнений болезни
Фото: из архива «КП»
Департамент здравоохранения Воронежской области сообщил, что на 25 октября в регионе стационарное лечение проводят в 56 медучреждениях и двух учреждениях соцзащиты. В общей сложности для лечения пациентов развернуты 8 005 ковидных коек.
В области по-прежнему наблюдается рост больных с тенденцией к развитию осложнений и тяжелому течению. На утро понедельника в стационарах проходят лечение 7 435 заболевших.
В ДЗВО напомнили правила , которые могут предотвратить распространение болезни:
- вакцинация;
- частое мытье рук водой с мылом или обработка их спиртосодержащим антисептиком;
- соблюдение социальной дистанции, особенно от чихающих и кашляющих людей;
- ношение маски в окружении других людей;
- закрывание рта и носа локтевым сгибом или платком при кашле и чихании;
- при недомогании оставаться дома и вызвать врача.