В Воронежской области для лечения пациентов развернуты 8 005 ковидных коек

Врачи отмечают большое количество осложнений болезни Фото: из архива «КП»

Департамент здравоохранения Воронежской области сообщил, что на 25 октября в регионе стационарное лечение проводят в 56 медучреждениях и двух учреждениях соцзащиты. В общей сложности для лечения пациентов развернуты 8 005 ковидных коек.

В области по-прежнему наблюдается рост больных с тенденцией к развитию осложнений и тяжелому течению. На утро понедельника в стационарах проходят лечение 7 435 заболевших.

В ДЗВО напомнили правила , которые могут предотвратить распространение болезни:

- вакцинация;

- частое мытье рук водой с мылом или обработка их спиртосодержащим антисептиком;

- соблюдение социальной дистанции, особенно от чихающих и кашляющих людей;

- ношение маски в окружении других людей;

- закрывание рта и носа локтевым сгибом или платком при кашле и чихании;

- при недомогании оставаться дома и вызвать врача.