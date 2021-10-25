В Воронеже возбудили дело о попытке кражи иномарки полицейским

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Следователи предъявили обвинение 25-летнему старшему оперуполномоченному, который подозревается в покушении на кражу Audi A4 у подозреваемого. Силовики возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ. Раскрыть преступление смогли сотрудники собственной безопасности регионального главка и УФСБ. Об этом рассказали в СУ СКР по Воронежской области 25 октября.

По версии следствия, оперативник проводил обыск в одной из квартир на улице Маршала Одинцова. Проживавший в ней мужчина был замешан в делах о наркотиках. Страж порядка заметил ключи от иномарки и пока никто не видел прихватил их с собой. Этим же вечером попросил своего знакомого перегнать авто в другое место. Приятель перегнал, но потом засомневался в правомерности действий и заявил об этом в полицию. Как оказалось, дорогая иномарка принадлежала не подозреваемому, а матери его сожительницы. Собственница после пропажи написала заявление в полицию.

Стражи порядка установили, что к краже авто причастен полицейский.

– Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в СУ СК России по Воронежской области. На допросе полицейский сознался в содеянном, дал подробные показания по существу содеянного, – рассказали в следственном управлении.

В региональном главке уточнили, что назначена служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей.