В Воронеже приостановили реализацию 21 партии алкоголя

В течение 9 месяцев этого года сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области провели проверки 457 объектов, занятых оборотом алкогольной продукции. Предприятий по производству алкоголя в регионе нет. В рамках надзора отобрали 742 пробы алкогольной продукции, из них 105 проб - импортной. Претензий к качеству продукции о инспекторов не было.

Все выявленные нарушения касались отсутствия ценников и маркировки, а также нарушения условий хранения. Такие обнаружились на 159 проверенных объектах.

По итогам проверок ведомство приостановило 21 партию алкогольной продукции, общим объемом 5,3 дкл. За выявленные нарушения на юридических и должностных лиц, а так же индивидуальных предпринимателей наложили штрафы на общую сумму 1 135 600 рублей.