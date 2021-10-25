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Общество25 октября 2021 11:04

В Воронеже приостановили реализацию 21 партии алкоголя

На продукции не было ценников, маркировки, а также нарушались условия хранения
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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В течение 9 месяцев этого года сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области провели проверки 457 объектов, занятых оборотом алкогольной продукции. Предприятий по производству алкоголя в регионе нет. В рамках надзора отобрали 742 пробы алкогольной продукции, из них 105 проб - импортной. Претензий к качеству продукции о инспекторов не было.

Все выявленные нарушения касались отсутствия ценников и маркировки, а также нарушения условий хранения. Такие обнаружились на 159 проверенных объектах.

По итогам проверок ведомство приостановило 21 партию алкогольной продукции, общим объемом 5,3 дкл. За выявленные нарушения на юридических и должностных лиц, а так же индивидуальных предпринимателей наложили штрафы на общую сумму 1 135 600 рублей.