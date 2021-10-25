Еще 5680 жителей Воронежской области привились от коронавируса

Фото из архива КП Фото: Олег Укладов

На утро понедельника, 24 октября, воронежские власти сообщили, что число привитых от коронавируса жителей региона достигло 883 260 человек. В воскресный выходной привились еще 5680 жителе региона. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки первую прививку получили 3930 человек, вторую – 1750. Двукратно привились 775 476 человек.

Ревакцинацию прошли 72 658 жителей Воронежской области.

Напомним, в ближайшие две недели с 25 октября по 7 ноября в Воронежской области ввели нерабочие дни. Однако, как сообщили в облправительстве, все медучреждения будут работать в штатном режиме. У жителей региона будут возможность пойти и вакцинироваться.