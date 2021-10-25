В Воронеже в октябре спрос на курьеров вырос на 29%

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской области за три недели октября количество вакансий для курьеров выросло на 29% по отношению к сентябрю. В целом по стране спрос вырос на 10%. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

При этом по итогам исследования известно, что за год спрос на курьеров в Воронеже взлетел почти в 3,7 раза.

Что касается заработной платы. То в столице Черноземья пешие сотрудники зарабатывают до 50000 рублей в месяц, а водители-курьеры — до 87000 руб. Средний уровень дохода составляет 32000 и 48000 рублей соответственно.

Правда, как отметили аналитики, такие суммы зарабатывают те, кто ежедневно выполняет большое количество доставок. За год средняя зарплата сотрудника курьерской доставки выросла на треть, а вакансий для сотрудников служб доставки в России стало больше в 5,2 раза.

Больше всего может получать водитель-курьер в Москве, его максимальная зарплата составляет 150 тысяч рублей. Наибольший прирост количества вакансий за год наблюдается в Казани (+412%). А сильнее всего количество вакансий по отношению к сентябрю выросло в Уфе (+37%) и Перми (+32%).

Напомним, в Воронежской области с 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. В регионе запретили работу кафе и ресторанов, общепит имеет право работать только на вынос или по доставке.