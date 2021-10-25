В Воронеже полицейский угнал Audi A4 у подозреваемого

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже полицейского заподозрили в хищении автомобиля Audi A4 с неохраняемой стоянки возле одного из домов на улице Маршала Одинцова. Вопиющий факт выявили сотрудники собственной безопасности регионального главка и УФСБ. Об этом 25 октября сообщили в ГУ МВД.

По информации тelegram-канала Baza, к этому может быть причастен старший лейтенант структуры наркоконтроля полиции. У владельца автомобиля он в сентябре проводил обыск и якобы прихватил с собой ключи от иномарки, а потом попросил приятеля ее перегнать. О пропаже дорогого авто заявила его собственница, которой оказалась мать сожительницы подозреваемого.

В региональном главке уточнили, что личность подозреваемого предварительно установлена.

– По данному факту в Главном управлении МВД по региону назначено проведение служебной проверки. В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. В настоящее время он отстранен от исполнения служебных обязанностей, – пояснили в пресс-службе ГУ МВД.