В 196 детских садах Воронежа на время нерабочих дней открыли дежурные группы

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже утром в понедельник, 25 октября, открыли дежурные группы. Они заработали в 196 дошкольных учреждениях. Всего 2591 ребенка они примут на время нерабочих дней, введенных в регионе. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Там уточнили, что работа с родителями продолжается. В случае необходимости по новым заявлениям детей смогут принять в уже созданные группы или открыть дополнительные. Для этого родители должны обратиться к администрации детского сада и предоставить справку с места работы, что предприятие работает непрерывно.

Напомним, период с 25 октября по 7 ноября 2021 года объявлен в Воронежской области нерабочими днями. Такое решение было принято на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 22 октября.